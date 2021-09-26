"Лацио" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 26 сентября. "Лацио" со счетом 3:2 обыграл "Рому" в домашнем матче шестого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Риме на стадионе "Олимпико".

В составе победителей голы забили Сергей Милинкович-Савич (10-я минута), Педро (19) и Фелипе Андерсон (63). У "Ромы" отличились Рожер Ибаньес (41) и Жордан Верету (69). Выступавший до лета 2020 года за "Рому" Педро стал третьим игроком в истории, которому удалось отличиться в противостоянии между "Лацио" и "Ромой" за оба клуба. Это достижение принадлежит также Арне Сельмоссону и Александру Коларову.

"Лацио" благодаря победе поднялся на шестое место, набрав 11 очков. У "Ромы" 12 очков, подопечные Жозе Моуринью находятся на четвертом месте турнирной таблицы. В следующем туре "Лацио" в гостях сыграет с "Болоньей" 3 октября, до этого, 30 сентября, римский клуб дома примет московский "Локомотив" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. "Рома" 3 октября дома сыграет с "Эмполи", во втором туре группового этапа Лиги Европы команда на выезде встретится с украинской "Зарей" 30 сентября.