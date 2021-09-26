Рублев: невероятная атмосфера в команде помогла сборной Европы победить в Кубке Лейвера

СОЧИ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. В сборной Европы царила невероятно дружественная атмосфера, которая стала залогом победы в Кубке Лейвера. Об этом ТАСС по телефону рассказал российский теннисист Андрей Рублев.

Сборная Европы с Медведевым и Рублевым в четвертый раз выиграла Кубок Лейвера по теннису

В воскресенье Рублев и представитель Германии Александр Зверев обыграли американца Райли Опелку и представителя Канады Дениса Шаповалова в парном матче на Кубке Лейвера. Эта победа принесла сборной Европы, которую представляли Рублев и Зверев, победу в турнире. Опелка и Шаповалов выступали за сборную мира.

"Атмосфера в команде нереальная! Мы очень слаженно действовали и были дружны. Вне корта постоянно было классное общение, классное настроение. Это только повышало командный дух, поэтому все так хорошо сложилось", - сказал Рублев.

"К турниру мы все отнеслись очень серьезно. Разыгрывается достаточно большая сумма денег, и плюс, когда на стадионе 20 тысяч человек и все болеют, все поддерживают, то ты безусловно хочешь показать свой максимум. Плюс соперники также говорили, что хотят выиграть и это - их год. Конечно, хочется бороться, чтобы этого не допустить", - добавил Рублев.

В состав сборной Европы кроме Рублева и Зверева входят россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини. Сборную мира помимо Шаповалова и Опелки представляют канадец Феликс Оже-Альяссим, аргентинец Диего Шварцман, американец Джон Изнер и австралиец Ник Кирьос.