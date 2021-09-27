Овечкин не вошел в топ-10 игроков по версии NHL Network

ТАСС, 27 сентября. Российские нападающие Никита Кучеров ("Тампа") и Артемий Панарин ("Рейнджерс"), а также голкипер Андрей Василевский ("Тампа") вошли в десятку лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network, которая составила рейтинг с учетом голосования болельщиков.

Первое место занял Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"), далее в десятке расположились Натан Маккиннон ("Колорадо"), Леон Драйзайтль ("Эдмонтон"), Кучеров, Сидни Кросби ("Питтсбург"), Остон Мэттьюс ("Торонто"), Василевский, Виктор Хедман ("Тампа"), Панарин и Брэд Маршанд ("Бостон").

Из россиян в топ-50 вошли Александр Овечкин ("Вашингтон", 17-е место), Евгений Малкин ("Питтсбург", 33) и Кирилл Капризов ("Миннесота", 35).