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Летние неолимпийские виды спорта

Самый титулованный борец сумо Хакухо завершил карьеру

В последнее время ёкодзуна получал много предупреждений из-за неучастия в турнирах

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Самый титулованный борец сумо ёкодзуна Хакухо (Белый Феникс) принял решение завершить карьеру. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

В прошлом году представители комитета по присуждению титула ёкодзун вынесли предупреждение Хакухо, поскольку он стал пропускать слишком много турниров (басё) из-за травм. В этом году Хакухо полноценно выступил только на одном турнире в Нагое, завоевав очередной Кубок императора. Однако в сентябре он не принял участие в осеннем басё по причине проблем с коленом. В результате борец решил, что наступило время уйти в отставку.

Хакухо, чье настоящее имя Мунхбатын Давааджаргал, является уроженцем Монголии. Он является самым титулованным борцом в мире профессионального сумо, ему принадлежит большинство рекордов этого вида спорта. На его счету наибольшее количество выигранных Кубков императора (45) и наибольшее число побед (1187).

Хакухо 36 лет. Он женат на японке по имени Саёко Вада. В 2019 году Хакухо получил японское гражданство. Это дает ему право после завершения карьеры возглавить Хэя - основную ячейку в организационной структуре профессионального сумо. Она представляет собой полноценную коммуну, где спортсмены живут и тренируются. Отказ от монгольского гражданства был обусловлен тем, что в Японии закон запрещает иметь двойное гражданство.

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ЯпонияЛетние неолимпийские виды спорта
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