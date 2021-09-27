Российский хоккеист Афанасьев забросил шайбу в предсезонном матче "Нэшвилла"

ТАСС, 27 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" Егор Афанасьев отметился голом в предсезонном матче против "Флориды". Его команда уступила со счетом 1:3.

Россиянин забросил шайбу на 38-й минуте. В составе "Флориды" отличились Энтони Дюклер (23), Картер Верхаге (28) и Брэндон Монтур (51), три результативные передачи сделал финский нападающий Александр Барков.

В составе "Флориды" 21-летний форвард Григорий Денисенко очков не набрал, вратарь Сергей Бобровский в игре не участвовал.

Афанасьеву 20 лет, он был выбран "Нэшвиллом" под общим 45-м номером во втором раунде драфта 2019 года. Не провел ни одного матча в НХЛ. В сезоне-2020/21 сыграл 16 встреч в составе ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге.

В другом матче "Вашингтон" без Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Ильи Самсонова уступил "Бостону" со счетом 2:3 (по буллитам).

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.