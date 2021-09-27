Клуб НХЛ "Сиэтл Кракен" выиграл свой первый в истории предсезонный матч

ТАСС, 27 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сиэтл" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 5:3 в предсезонном матче.

В составе "Сиэтла" шайбы забросили Райли Шихан (23-я минута), Джаред Макканн (29), Райан Донато (32) и Морган Гики (41, 55). У "Ванкувера" отличились Джек Рэтбоун (11), Брок Бёсер (12) и Нильс Хёгландер (33).

"Сиэтл" провел первый матч в своей истории. "Кракен" в апреле официально стал 32-м клубом НХЛ. Команда была сформирована в результате драфта расширения 21 июля, россияне в нее не попали.