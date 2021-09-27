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НХЛ

Клуб НХЛ "Сиэтл Кракен" выиграл свой первый в истории предсезонный матч

Команда была собрана летом в результате драфта расширения
© AP Photo/Ted S. Warren

ТАСС, 27 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сиэтл" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 5:3 в предсезонном матче.

В составе "Сиэтла" шайбы забросили Райли Шихан (23-я минута), Джаред Макканн (29), Райан Донато (32) и Морган Гики (41, 55). У "Ванкувера" отличились Джек Рэтбоун (11), Брок Бёсер (12) и Нильс Хёгландер (33).

"Сиэтл" провел первый матч в своей истории. "Кракен" в апреле официально стал 32-м клубом НХЛ. Команда была сформирована в результате драфта расширения 21 июля, россияне в нее не попали.

В другом матче "Анахайм" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 6:3, нападающий победившей команды Александр Волков забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

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