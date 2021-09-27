Карацев поднялся на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 27 сентября. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 25-го на 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В первой десятке изменений не произошло. Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, второе место занимает россиянин Даниил Медведев, тройку лидеров замыкает грек Стефанос Циципас.

Россиянин Андрей Рублев располагается на пятой позиции, Карен Хачанов - на 27-й.

В воскресенье Медведев и Рублев в составе сборной Европы стали победителями Кубка Лейвера. Турнир проводился четвертый раз, россияне принимали в нем участие впервые.

Рейтинг ATP от 27 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 133 очка;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 575;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8 350;

4 (4). Александр Зверев (Германия) - 7 760;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) - 6 130;

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) - 5 815;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 5 173;

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4 995;

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) - 3 765;

10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) - 3 440...

24 (25). Аслан Карацев (Россия) - 2 072...

27 (27). Карен Хачанов (Россия) - 1 965.