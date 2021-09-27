{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Плющенко рассказал о травме фигуристки Жилиной

По словам тренера, у спортсменки повреждены связки в области голеностопного сустава

ТАСС, 27 сентября. Российская фигуристка Вероника Жилина повредила связки в области голеностопного сустава, но продолжает тренироваться в легком режиме. Об этом сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко в своем Instagram.

"Вероника в зале получила травму - повреждение связок в области голеностопного сустава, но продолжает тренироваться в лайт-режиме. Лечим ногу и ждем разрешения от врачей, когда она сможет полноценно начинать кататься. Ника - очень сильная девочка. Более чем уверен, что вы ее еще увидите на соревновательных стартах в этом году!" - написал Плющенко.

Жилиной 13 лет, в начале сентября она заняла первое место на этапе юниорской серии Гран-при в словацком Кошице.

Теги
Фигурное катаниеПлющенко, Евгений Викторович
WTA
Павлюченкова сохранила 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации
Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти
Читать полностью