Плющенко рассказал о травме фигуристки Жилиной

ТАСС, 27 сентября. Российская фигуристка Вероника Жилина повредила связки в области голеностопного сустава, но продолжает тренироваться в легком режиме. Об этом сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко в своем Instagram.

"Вероника в зале получила травму - повреждение связок в области голеностопного сустава, но продолжает тренироваться в лайт-режиме. Лечим ногу и ждем разрешения от врачей, когда она сможет полноценно начинать кататься. Ника - очень сильная девочка. Более чем уверен, что вы ее еще увидите на соревновательных стартах в этом году!" - написал Плющенко.

Жилиной 13 лет, в начале сентября она заняла первое место на этапе юниорской серии Гран-при в словацком Кошице.