Члены Европейской федерации тяжелой атлетики намерены провести внеочередной конгресс

ТАСС, 27 сентября. Члены Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) проголосовали за проведение внеочередного конгресса организации. Об этом сообщает пресс-служба EWF.

Очередной конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики прошел в пятницу в финском Рованиеми. На нем присутствовало 37 представителей федераций - членов EWF, из которых восемь участвовали в заседании онлайн. Исполняющий обязанности президента EWF Максим Агапитов не смог лично присутствовать на заседании и участвовал в нем удаленно.

Конгресс подавляющим большинством отклонил отчет Агапитова о его деятельности с тех пор, как он стал исполняющим обязанности президента в конце июня. Агапитов пообещал обновить свой отчет по запросу представителя члена федерации от Великобритании Эшли Меткалфа. 28 из 31 члена федерации проголосовали за проведение внеочередного конгресса.

Портал Inside the Games сообщил, что члены EWF выразили вотум недоверия Агапитову (29 голосов против четырех). "Агапитов не может занимать должность главы EWF, ему не хватает навыков", - цитирует портал члена правления EWF Давида Кипшидзе из Грузии.

Ранее пост главы организации временно покинул турок Хасан Аккус из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA) в сокрытии нарушений антидопинговых правил.

Агапитову 51 год, 29 июня он возглавил организацию в связи с временным уходом с поста Аккуса. Согласно пункту 19.11 конституции EWF, в случае, если глава организации не может занимать свой пост, исполняющим обязанности президента организации назначается первый вице-президент. С ноября 2016 года Агапитов возглавляет Федерацию тяжелой атлетики России, а с мая 2017-го является членом исполкома международной федерации.