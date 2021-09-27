ФНЛ назвала чрезмерными действия полиции в отношении болельщиков "Шинника"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ограничительные меры, предпринятые перед матчем Олимп - Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2) "Торпедо-Владимир" - "Шинник" по отношению к болельщикам гостей, выглядят чрезмерными. Об этом говорится в заявлении Футбольной национальной лиги, опубликованном на официальном сайте организации.

В воскресенье "Шинник" на выезде обыграл "Торпедо-Владимир" (2:0). В соцсетях появилось видео, как перед стадионом во Владимире прибывших на матч болельщиков из Ярославля задержала полиция.

"В настоящее время Футбольная национальная лига совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, предпринятые в адрес гостей, на первый взгляд выглядят чрезмерными, - говорится в заявлении. - Обо всех деталях проверки Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига сообщат по мере поступления новой информации".

По итогам 11 матчей "Шинник" лидирует в таблице группы 2 (2), набрав 30 очков. "Торпедо-Владимир" с 11 очками идет восьмым.