Рэшфорд сможет сыграть за "Манчестер Юнайтед" после перерыва на матчи сборных

ТАСС, 27 сентября. Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд завершает восстановление после операции на плече и сможет выйти на поле после перерыва на игры сборных. Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Юнайтед".

Рэшфорд пропустил начало сезона из-за операции на плече. Последний раз игрок выходил на поле в финальном матче чемпионата Европы между сборными Англии и Италии.

"Всем счастливого понедельника. В пятницу я иду ко врачу на консультацию, после чего смогу вернуться к полноценным тренировкам", - написал Рэшфорд на своей странице в Twitter.

Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал пресс-службе клуба, что Рэшфорд не сыграет за "Манчестер Юнайтед" до паузы на матчи сборных. При этом игрок останется в тренировочном лагере, чтобы подготовиться к октябрьским встречам. До международной паузы "Манчестер Юнайтед" проведет два матча: против "Вильярреала" в Лиге чемпионов (29 сентября) и "Эвертона" в чемпионате Англии (2 октября).

Рэшфорду 23 года, он является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В прошлом сезоне нападающий сыграл в 57 матчах в разных турнирах, забил 21 гол и отдал 15 голевых передач. Летом Рэшфорд в составе сборной Англии дошел до финала чемпионата Европы, где английские футболисты уступили команде Италии в серии пенальти, Рэшфорд не смог реализовать один из ударов.