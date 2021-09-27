Шашилов: в женской сборной России по биатлону нет лидера

ТАСС, 27 сентября. Женская сборная России по биатлону перед началом олимпийского сезона не имеет лидера. Об этом газете "Спорт-Экспресс" заявил старший тренер национальной команды Михаил Шашилов.

"Чтобы соревноваться на мировом уровне, Ире [Казакевич] еще надо добавлять, финиш нужен, будем над этим работать, - сказал Шашилов. - К сожалению, на сегодняшний день лидера у нас нет, хотелось, конечно, чтобы Света [Миронова] им стала, хотя бы головой, но как есть, так есть. Прогресс у нее присутствует, она гонку с четырьмя рубежами в горах прошла с одной минутой штрафа, для нее это рекорд. Раньше меньше двух в горах ни разу не было, это меня очень порадовало".

В прошлом сезоне Миронова стала лучшей среди россиянок в общем зачете Кубка мира, заняв 19-е место. Ульяна Нигматуллина (Кайшева) расположилась на 20-й строчке, Евгения Павлова (Буртасова) - на 35-й.

Старт Кубка мира сезона-2021/22 запланирован на 27 ноября. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.