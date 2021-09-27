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КХЛ

Московское "Динамо" обменяло хоккеиста Чайковски в "Сибирь"

Защитник заключил двухлетний контракт с новосибирским клубом
Михал Чайковски Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Михал Чайковски
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 27 сентября. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" обменял словацкого защитника Михала Чайковски в новосибирскую "Сибирь" на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Как сообщает пресс-служба новосибирцев, клуб заключил с 29-летним хоккеистом двухлетний контракт.

Чайковски выступал за "Динамо" с 2019 года. В составе московского клуба игрок провел 188 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, набрав в них 59 очков (21 шайб + 38 передач), и 27 игр в плей-офф, заработав 16 (5+11) очков. Также в КХЛ Чайковски выступал в составе екатеринбургского "Автомобилиста". В составе сборной Словакии защитник трижды принимал участие в чемпионатах мира (2017, 2018, 2019) и выступил на зимних Олимпийских играх 2018 года.

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