Чемпион Игр в Токио Юсупов: на Кубани созданы хорошие условия для паралимпийцев

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Паралимпийский чемпион в фехтовании на шпагах Артур Юсупов отметил хорошие условия, созданные в Краснодарском крае для паралимпийцев. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Паралимпийских играх в Токио Юсупов завоевал золото в командном турнире шпажистов.

"Спасибо за центр паралимпийской подготовки, - сказал Юсупов. - Я приехал в Краснодарский край пять лет назад, и мне сразу организовали тренировочный процесс. Предоставили хороший зал для фехтования - один из лучших в России, все необходимое оборудование, клинки, коляски".

В понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с участниками Паралимпийских игр в Токио и наградил спортсменов и тренеров медалями "За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края" III степени и почетными грамотами администрации.

"В 2016 году сборную России несправедливо не пустили на Паралимпиаду, - приводит пресс-служба комментарий Кондратьева. - Теперь наша команда вернулась и показала достойный результат. Спортсмены края принесли две золотые медали и одну бронзовую".

В Паралимпийских играх в Токио принимало участие 11 спортсменов из Краснодарского края. Кубанские атлеты завоевали три медали: золото выиграли Юсупов и Маргарита Сидоренко в стрельбе из лука, Анна Поддубская принесла сборной России бронзовую медаль в тхэквондо.