Призовой фонд женского чемпионата России по боксу составит 12 млн рублей

ТАСС, 27 сентября. Организаторы чемпионата России по боксу среди женщин, который пройдет в ноябре в Челябинске, определили призовой фонд соревнований в 12 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

Ранее сообщалось, что победительницам чемпионата впервые подарят автомобили.

"Призовой фонд составит 12 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что всего в Челябинск приедет порядка 250 спортсменок из 60 регионов России.

Соревнования пройдут во дворце спорта "Юность" с 26 ноября по 3 декабря, на эти даты их перенесли с августа из-за эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Ранее турнир проходил в Челябинске в 2010 году.