Третьяк: Федерация хоккея России еще не подписала контракт со Знарком

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) еще не заключила контракт с Олегом Знарком в качестве главного тренера сборной России. Об этом журналистам сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Ранее Третьяк в кулуарах полугодового конгресса Международной федерации хоккея сообщил, что Знарок возглавит национальную команду.

"У нас было очень много мнений, поэтому контракт со Знарком еще не подписан и мы собрали экспертов. Через некоторое время будет информация на сайте федерации", - сказал Третьяк.