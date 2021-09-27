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Третьяк: Федерация хоккея России еще не подписала контракт со Знарком

Глава федерации сообщил, что через некоторое время на сайте организации появится информация по данному вопросу
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и Олег Знарок Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и Олег Знарок
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) еще не заключила контракт с Олегом Знарком в качестве главного тренера сборной России. Об этом журналистам сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Ранее Третьяк в кулуарах полугодового конгресса Международной федерации хоккея сообщил, что Знарок возглавит национальную команду.

"У нас было очень много мнений, поэтому контракт со Знарком еще не подписан и мы собрали экспертов. Через некоторое время будет информация на сайте федерации", - сказал Третьяк.

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