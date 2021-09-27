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Летние паралимпийские виды спорта

Кубанские спортсмены начали готовиться к следующей Паралимпиаде

Директор регионального центра паралимпийской подготовки Геннадий Литвинов выразил уверенность, что на Паралимпиаде в Париже выступления кубанских спортсменов будут ярче

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Кубанские спортсмены начали подготовку к отбору на Паралимпиаду 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на директора регионального центра паралимпийской подготовки Геннадия Литвинова.

"Директор регионального центра паралимпийской подготовки Геннадий Литвинов рассказал, что кубанские спортсмены уже начали подготовку к отбору на следующую Паралимпиаду", - говорится в сообщении.

Литвинов, комментарий которого приводит пресс-служба, также выразил уверенность, что на Паралимпийских играх в Париже выступления кубанских спортсменов "будут ярче". "Для этого есть все предпосылки. В крае активно строят спортивные объекты, в том числе в небольших поселках, они позволяют мальчишкам и девчонкам приходить в зал и заниматься адаптивными видами спорта. В следующем году также пройдут Сурдлимпийские игры, кубанские атлеты уже завоевали 12 лицензий на них" , - сказал Литвинов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что вне зависимости от выступлений каждый паралимпиец является "примером для подражания и вдохновляет миллионы людей". Также Кондратьев поблагодарил спортсменов и тренеров за яркие эмоции и честную борьбу.

В Паралимпийских играх в Токио принимали участие 11 спортсменов из Краснодарского края. Кубанские атлеты завоевали три медали: Артур Юсупов в фехтовании и Маргарита Сидоренко в стрельбе из лука стали чемпионами, Анна Поддубская принесла сборной России бронзовую медаль в тхэквондо.

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Летние паралимпийские виды спорта
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