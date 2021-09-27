Новый глава Международной федерации хоккея осудил расистское поведение украинского игрока

ТАСС, 27 сентября. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф призвал наказать украинского хоккеиста Андрея Денискина за расистский жест. Комментарий избранного 25 сентября главой IIHF Тардифа приводит пресс-служба организации.

26 сентября в матче чемпионата Украины нападающий хоккейного клуба "Кременчук" Денискин адресовал чернокожему игроку "Донбасса" Джейлену Смереку расистский жест, изобразив очистку банана.

"IIHF самым решительным образом осуждает действия Андрея Денискина. В нашем спорте и обществе нет места такому откровенно расистскому и неспортивному жесту. Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать надлежащее наказание за такое поведение", - сказал Тардиф.

Ранее Федерация хоккея Украины заявила, что данный инцидент будет рассмотрен дисциплинарным комитетом организации.