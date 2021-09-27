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Мировой хоккей

Новый глава Международной федерации хоккея осудил расистское поведение украинского игрока

26 сентября в матче чемпионата Украины нападающий хоккейного клуба "Кременчук" Андрей Денискин адресовал чернокожему игроку "Донбасса" Джейлену Смереку расистский жест
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф EPA/MARIUS BECKER
Описание
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф
© EPA/MARIUS BECKER

ТАСС, 27 сентября. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф призвал наказать украинского хоккеиста Андрея Денискина за расистский жест. Комментарий избранного 25 сентября главой IIHF Тардифа приводит пресс-служба организации.

26 сентября в матче чемпионата Украины нападающий хоккейного клуба "Кременчук" Денискин адресовал чернокожему игроку "Донбасса" Джейлену Смереку расистский жест, изобразив очистку банана.

"IIHF самым решительным образом осуждает действия Андрея Денискина. В нашем спорте и обществе нет места такому откровенно расистскому и неспортивному жесту. Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать надлежащее наказание за такое поведение", - сказал Тардиф.

Ранее Федерация хоккея Украины заявила, что данный инцидент будет рассмотрен дисциплинарным комитетом организации.

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