Российские шахматистки стартовали с победы над испанками на командном чемпионате мира

ТАСС, 27 сентября. Женская сборная России победила команду Испании в матче первого тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам. Соревнования проходят в испанском Сиджесе.

Россиянки одержали победу в матче со счетом 4:0. Полина Шувалова белыми обыграла Мартин Гарсию, Александра Костенюк победила белыми Ану Матнадзе, Алина Кашлинская - черными Руис Кальсетту, Екатерина Лагно черными оказалась сильнее Сабрины Веги Гутьеррес.

Обе команды представляют группу А, где также выступают сборные Азербайджана, Армении, Индии и Франции. В группе В представлены команды Германии, Грузии, Казахстана, Польши, Украины и сборная Южной и Центральной Америки. За победу в матче команда получает два очка, за ничью - одно.

Во втором туре, который также пройдет в понедельник, россиянки сыграют с командой Франции. Групповой этап будет состоять из пяти туров и завершится 29 сентября. В плей-офф выйдут лучшие четыре команды от каждой группы. Турнир завершится 2 октября.

Женский командный чемпионат мира проводится с 2007 года, россиянки становились победительницами турнира в 2017 году, когда соревнования проводились в Ханты-Мансийске.