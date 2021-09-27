"Урал" одержал первую победу в сезоне Российской премьер-лиги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 2:0 обыграл тульский "Арсенал" в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Екатеринбурге.
В составе "Урала" голами отметились Эрик Бикфалви (5-я минута) и Андрей Егорычев (32). На 9-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр матча Алексей Матюнин отменил гол, забитый Бикфалви.
"Урал" одержал первую победу в нынешнем сезоне чемпионата и под руководством главного тренера Игоря Шалимова, который в августе сменил на этом посту Юрия Матвеева. Команда из Екатеринбурга занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками в активе.
"Арсенал" провел свою третью встречу в чемпионате после возвращения на пост главного тренера Миодрага Божовича, который возглавил туляков по ходу сезона 3 сентября, сменив Дмитрия Парфенова. Ранее Божович работал в тульской команде в сезоне-2017/18, под его руководством команда заняла седьмое место в чемпионате страны. "Арсенал" проиграл первый матч в нынешнем сезоне чемпионата под его началом, ранее команда сыграла вничью с московским ЦСКА (2:2) и победила "Нижний Новгород" (3:2). "Арсенал" занимает 13-е место в таблице, набрав 8 очков.
В следующем туре "Урал" в гостях встретится с "Уфой" 3 октября, "Арсенал" на день раньше примет подмосковные "Химки".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|21-10
|23
|2
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|3
|Локомотив
|9
|4
|5
|0
|12-6
|17
|4
|Краснодар
|9
|5
|1
|3
|17-9
|16
|5
|Сочи
|9
|5
|0
|4
|12-9
|15
|6
|Рубин
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|7
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|11-8
|13
|8
|Спартак
|9
|4
|1
|4
|10-8
|13
|9
|Ахмат
|9
|4
|0
|5
|11-15
|12
|10
|Нижний Новгород
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|11
|Крылья Советов
|9
|3
|1
|5
|11-13
|10
|12
|Уфа
|9
|2
|2
|5
|11-16
|8
|13
|Арсенал
|9
|2
|2
|5
|12-19
|8
|14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|8-15
|7
|15
|Ростов
|9
|1
|3
|5
|11-19
|6
|16
|Урал
|9
|1
|3
|5
|4-13
|6