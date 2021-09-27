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Футбол в России

"Урал" одержал первую победу в сезоне Российской премьер-лиги

Екатеринбуржцы победили на своем поле "Арсенал"
Игроки "Урала" Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви и Денис Кулаков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Игроки "Урала" Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви и Денис Кулаков
© Михаил Терещенко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 2:0 обыграл тульский "Арсенал" в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Екатеринбурге.

В составе "Урала" голами отметились Эрик Бикфалви (5-я минута) и Андрей Егорычев (32). На 9-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр матча Алексей Матюнин отменил гол, забитый Бикфалви.

"Урал" одержал первую победу в нынешнем сезоне чемпионата и под руководством главного тренера Игоря Шалимова, который в августе сменил на этом посту Юрия Матвеева. Команда из Екатеринбурга занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками в активе.

"Арсенал" провел свою третью встречу в чемпионате после возвращения на пост главного тренера Миодрага Божовича, который возглавил туляков по ходу сезона 3 сентября, сменив Дмитрия Парфенова. Ранее Божович работал в тульской команде в сезоне-2017/18, под его руководством команда заняла седьмое место в чемпионате страны. "Арсенал" проиграл первый матч в нынешнем сезоне чемпионата под его началом, ранее команда сыграла вничью с московским ЦСКА (2:2) и победила "Нижний Новгород" (3:2). "Арсенал" занимает 13-е место в таблице, набрав 8 очков.

В следующем туре "Урал" в гостях встретится с "Уфой" 3 октября, "Арсенал" на день раньше примет подмосковные "Химки".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит972021-1023
2Динамо961214-819
3Локомотив945012-617
4Краснодар951317-916
5Сочи950412-915
6Рубин942313-1014
7ЦСКА841311-813
8Спартак941410-813
9Ахмат940511-1512
10Нижний Новгород832311-1111
11Крылья Советов931511-1310
12Уфа922511-168
13Арсенал922512-198
14Химки91448-157
15Ростов913511-196
16Урал91354-136

 

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