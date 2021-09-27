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НХЛ

Клуб НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" выведет из обращения игровой номер Лундквиста

Шведский вратарь объявил о завершении карьеры в августе
Хенрик Лундквист AP Photo/Seth Wenig
Описание
Хенрик Лундквист
© AP Photo/Seth Wenig

ТАСС, 27 сентября. Игровой номер бывшего голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрика Лундквиста будет выведен из обращения в команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Лундквист объявил о завершении своей карьеры в августе. Голкипер выступал за "Рейнджерс" под 30-м номером. Торжественная церемония выведения номера из обращения пройдет 28 января 2022 года.

"Рейнджерс" выбрал Лундквиста на драфте НХЛ 2000 года под общим 205-м номером. Голкипер выступал за этот клуб с 2005 по 2020 год. В конце сентября 2020 года "Рейнджерс" выкупили контракт шведа за год до истечения срока. Он подписал соглашение с "Вашингтоном" на сезон-2020/21, но не сыграл ни одного матча - в декабре вратарь объявил о проблемах с сердцем, а в январе перенес операцию.

В 2012 году Лундквист получил награду "Везина Трофи", которая вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ, четырежды участвовал в Матчах звезд НХЛ. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады в Турине (2006) и серебряным призером Игр в Сочи (2014). В его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.

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