Российские шахматистки обыграли француженок на командном чемпионате мира

ТАСС, 27 сентября. Женская сборная России победила команду Франции в матче второго тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам. Соревнования проходят в испанском Сиджесе.

Россиянки выиграли в матче со счетом 3,5:0,5. Полина Шувалова белыми фигурами победила Наташу Бенмесба, Алина Кашлинская - черными Сильвию Алексиеву, Екатерина Лагно - черными Андреа Навротеску, Александра Горячкина белыми сыграла вничью с Мари Себаг.

Обе команды представляют группу А, где также выступают сборные Азербайджана, Армении, Индии и Испании. В первом туре россиянки обыграли испанок (4:0). В группе В представлены команды Германии, Грузии, Казахстана, Польши, Украины и сборная Южной и Центральной Америки. За победу в матче команда получает два очка, за ничью - одно.

В третьем туре, который пройдет во вторник, россиянки сыграют с командой Азербайджана. Групповой этап будет состоять из пяти туров и завершится 29 сентября. В плей-офф выйдут лучшие четыре команды от каждой группы. Турнир завершится 2 октября.

Женский командный чемпионат мира проводится с 2007 года. Россиянки становились победительницами турнира в 2017 году, когда соревнования проводились в Ханты-Мансийске.