"Локомотив" обыграл "Авангард" в первом матче под руководством Никитина

ТАСС, 27 сентября. Ярославский "Локомотив" обыграл на выезде со счетом 4:1 действующего обладателя Кубка Гагарина омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе.

В составе хозяев шайба на счету Петера Цегларика (3-я минута). У победителей отличились Денис Алексеев (22), Рид Буше (54), Артур Каюмов (56) и Александр Полунин (59).

Эта встреча стала первой для Игоря Никитина в качестве главного тренера "Локомотива". Обладатель Кубка Гагарина 2019 года с ЦСКА возглавил ярославцев 25 сентября, сменив на этой должности Андрея Скабелку.

"Локомотив" прервал трехматчевую серию поражений и, набрав 10 очков в 11 матчах, занимает 8-е место таблицы Западной конференции. "Авангард" с 10 очками в девяти матчах располагается на 7-й строчке Востока.

В следующем матче "Авангард" 29 сентября примет "Сочи", "Локомотив" в тот же день сыграет на выезде с подольским "Витязем".