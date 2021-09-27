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КХЛ

"Локомотив" обыграл "Авангард" в первом матче под руководством Никитина

Ярославцы прервали трехматчевую серию поражений
Хоккеисты "Локомотива" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Локомотива"
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 27 сентября. Ярославский "Локомотив" обыграл на выезде со счетом 4:1 действующего обладателя Кубка Гагарина омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе.

В составе хозяев шайба на счету Петера Цегларика (3-я минута). У победителей отличились Денис Алексеев (22), Рид Буше (54), Артур Каюмов (56) и Александр Полунин (59).

Эта встреча стала первой для Игоря Никитина в качестве главного тренера "Локомотива". Обладатель Кубка Гагарина 2019 года с ЦСКА возглавил ярославцев 25 сентября, сменив на этой должности Андрея Скабелку.

"Локомотив" прервал трехматчевую серию поражений и, набрав 10 очков в 11 матчах, занимает 8-е место таблицы Западной конференции. "Авангард" с 10 очками в девяти матчах располагается на 7-й строчке Востока.

В следующем матче "Авангард" 29 сентября примет "Сочи", "Локомотив" в тот же день сыграет на выезде с подольским "Витязем".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит1161200238-2918
2Динамо М980000139-1716
3СКА1051100333-2014
4ЦСКА1143000426-2714
5Спартак1142000525-2412
6Торпедо1150010530-3211
7Северсталь1032010419-2211
8Локомотив1140011527-2910
9Витязь1030013330-3210
10Динамо Мн940001424-229
11Сочи1121020619-288
12Динамо Р1030001619-337
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург1081000143-2018
2Салават Юлаев1081000137-1418
3Трактор1151201232-2617
4Ак Барс1141201324-2015
5Автомобилист1140112334-3313
6Нефтехимик1050001426-2311
7Авангард931100427-2510
8Барыс1022011424-2910
9Сибирь1020002616-266
10Адмирал1010022519-416
11Амур1020001716-365
12Куньлунь1010100821-394

 

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