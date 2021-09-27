"Локомотив" обыграл "Авангард" в первом матче под руководством Никитина

ТАСС, 27 сентября. Ярославский "Локомотив" обыграл на выезде со счетом 4:1 действующего обладателя Кубка Гагарина омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе.
В составе хозяев шайба на счету Петера Цегларика (3-я минута). У победителей отличились Денис Алексеев (22), Рид Буше (54), Артур Каюмов (56) и Александр Полунин (59).
Эта встреча стала первой для Игоря Никитина в качестве главного тренера "Локомотива". Обладатель Кубка Гагарина 2019 года с ЦСКА возглавил ярославцев 25 сентября, сменив на этой должности Андрея Скабелку.
"Локомотив" прервал трехматчевую серию поражений и, набрав 10 очков в 11 матчах, занимает 8-е место таблицы Западной конференции. "Авангард" с 10 очками в девяти матчах располагается на 7-й строчке Востока.
В следующем матче "Авангард" 29 сентября примет "Сочи", "Локомотив" в тот же день сыграет на выезде с подольским "Витязем".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|11
|6
|1
|2
|0
|0
|2
|38-29
|18
|2
|Динамо М
|9
|8
|0
|0
|0
|0
|1
|39-17
|16
|3
|СКА
|10
|5
|1
|1
|0
|0
|3
|33-20
|14
|4
|ЦСКА
|11
|4
|3
|0
|0
|0
|4
|26-27
|14
|5
|Спартак
|11
|4
|2
|0
|0
|0
|5
|25-24
|12
|6
|Торпедо
|11
|5
|0
|0
|1
|0
|5
|30-32
|11
|7
|Северсталь
|10
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|19-22
|11
|8
|Локомотив
|11
|4
|0
|0
|1
|1
|5
|27-29
|10
|9
|Витязь
|10
|3
|0
|0
|1
|3
|3
|30-32
|10
|10
|Динамо Мн
|9
|4
|0
|0
|0
|1
|4
|24-22
|9
|11
|Сочи
|11
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|19-28
|8
|12
|Динамо Р
|10
|3
|0
|0
|0
|1
|6
|19-33
|7
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|10
|8
|1
|0
|0
|0
|1
|43-20
|18
|2
|Салават Юлаев
|10
|8
|1
|0
|0
|0
|1
|37-14
|18
|3
|Трактор
|11
|5
|1
|2
|0
|1
|2
|32-26
|17
|4
|Ак Барс
|11
|4
|1
|2
|0
|1
|3
|24-20
|15
|5
|Автомобилист
|11
|4
|0
|1
|1
|2
|3
|34-33
|13
|6
|Нефтехимик
|10
|5
|0
|0
|0
|1
|4
|26-23
|11
|7
|Авангард
|9
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|27-25
|10
|8
|Барыс
|10
|2
|2
|0
|1
|1
|4
|24-29
|10
|9
|Сибирь
|10
|2
|0
|0
|0
|2
|6
|16-26
|6
|10
|Адмирал
|10
|1
|0
|0
|2
|2
|5
|19-41
|6
|11
|Амур
|10
|2
|0
|0
|0
|1
|7
|16-36
|5
|12
|Куньлунь
|10
|1
|0
|1
|0
|0
|8
|21-39
|4