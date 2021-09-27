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ЧМ-2022 по футболу

Глушаков вошел в окончательный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи

Всего в список включены 26 футболистов
Денис Глушаков, 2017 год Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Денис Глушаков, 2017 год
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков вошел в окончательный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Всего в состав сборной вошли 26 футболистов. Последний раз Глушаков выходил на поле в составе сборной России в марте 2018 года в товарищеской игре с командой Бразилии (0:3).

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

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