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ATP

Карацев вышел во второй круг теннисного турнира в Сан-Диего

Россиянин обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 6:1, 7:5
Аслан Карацев EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Описание
Аслан Карацев
© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

ТАСС, 28 сентября. Россиянин Аслан Карацев обыграл аргентинца Федерико Дельбониса в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Сан-Диего.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу 28-летнего Карацева. Во втором круге он встретится с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачем и австралийцем Алексом Болтом.

Карацев занимает 24-е место в рейтинге АТР, на его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной. 30-летний Дельбонис идет на 44-й строчке мирового рейтинга, он является победителем двух турниров под эгидой ATP.

Турнир в Сан-Диего относится к категории ATP 250, его призовой фонд составляет $600 тыс.

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