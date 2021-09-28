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НХЛ

Нападающий клуба НХЛ "Коламбус" Чинахов отметился голом в предсезонном матче

"Коламбус" со счетом 3:0 обыграл "Питтсбург", россиянин открыл счет в игре
Коул Силлинджер и Егор Чинахов AP Photo/Gene J. Puskar
Описание
Коул Силлинджер и Егор Чинахов
© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 28 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой в предсезонном матче против "Питтсбурга". Встреча завершилась победой "Коламбуса" со счетом 3:0.

Чинахов отличился на 17-й минуте. Также голами отметились Адам Боквист (45) и Эмиль Бемстрем (58, в пустые ворота).

Чинахову 20 лет, он был выбран "Коламбусом" в первом раунде драфта 2020 года под общим 21-м номером. В мае клуб объявил о подписании контракта с нападающим. В прошлом сезоне он стал победителем Континентальной хоккейной лиги в составе омского "Авангарда", в Кубке Гагарина на его счету семь очков (пять голов + две результативные передачи) в 21 матче. В регулярном чемпионате сезона-2020/21 Чинахов провел 32 матча, в которых набрал 17 очков (10+7).

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

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