Нападающий клуба НХЛ "Коламбус" Чинахов отметился голом в предсезонном матче

ТАСС, 28 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой в предсезонном матче против "Питтсбурга". Встреча завершилась победой "Коламбуса" со счетом 3:0.
Чинахов отличился на 17-й минуте. Также голами отметились Адам Боквист (45) и Эмиль Бемстрем (58, в пустые ворота).
corner = picked @EgorChinakhov | #CBJ pic.twitter.com/Hc9myfQ4mk— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) September 27, 2021
Чинахову 20 лет, он был выбран "Коламбусом" в первом раунде драфта 2020 года под общим 21-м номером. В мае клуб объявил о подписании контракта с нападающим. В прошлом сезоне он стал победителем Континентальной хоккейной лиги в составе омского "Авангарда", в Кубке Гагарина на его счету семь очков (пять голов + две результативные передачи) в 21 матче. В регулярном чемпионате сезона-2020/21 Чинахов провел 32 матча, в которых набрал 17 очков (10+7).
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.