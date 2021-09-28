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НХЛ

Шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Даллас" в предсезонном матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Павел Бучневич (в центре) AP Photo/Scott Kane)
Описание
Павел Бучневич (в центре)
© AP Photo/Scott Kane)

ТАСС, 28 сентября. "Сент-Луис" со счетом 2:1 в овертайме обыграл "Даллас" в предсезонной игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Павел Бучневич (40-я минута) и Сэм Анас (62), российский нападающий Никита Александров не отметился результативными действиями. У "Далласа" отличился Райли Туфте (19).

В другом матче дня "Монреаль" дома обыграл "Торонто" (5:2), российские форварды гостей Семен Дер-Аргучинцев, Илья Михеев, Никита Гусев и Кирилл Семенов завершили игру без набранных очков.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

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