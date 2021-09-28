Шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Даллас" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 28 сентября. "Сент-Луис" со счетом 2:1 в овертайме обыграл "Даллас" в предсезонной игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Павел Бучневич (40-я минута) и Сэм Анас (62), российский нападающий Никита Александров не отметился результативными действиями. У "Далласа" отличился Райли Туфте (19).