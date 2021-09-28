Теннисист Рублев уверен, что сыграет на "Кубке Кремля" в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев на сто процентов уверен в том, что сыграет на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов "ВТБ Кубок Кремля" в Москве. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев не примет участия в "Кубке Кремля", если дойдет до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе.

"На данный момент все складывается так, что я на 100% сыграю на "Кубке Кремля", - сказал Рублев. - Дай бог, так и будет, я приеду и выступлю в Москве".

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Ранее пресс-служба турнира объявила, что Рублев и Медведев включены в число участников соревнования.