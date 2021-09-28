Член экспертного совета ФХР объяснил выбор Жамнова на пост главного тренера сборной России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Решение о том, чтобы рекомендовать назначить главным тренером сборной России по хоккею Алексея Жамнова, было принято после долгих дебатов. Об этом рассказал член экспертного совета Федерации хоккея России (ФХР) Валерий Каменский, чьи слова приводит пресс-служба ФХР.

Ранее федерация сообщила, что экспертный совет рекомендовал назначить главным тренером сборной России Жамнова.

"У совета было несколько кандидатов, в том числе Алексей Жамнов и Олег Знарок. После долгих дебатов большинство членов совета поддержало кандидатуру Жамнова. Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Корее, отлично понимает специфику работы со звездами из НХЛ", - сказал Каменский.

24 сентября президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что главным тренером команды будет Олег Знарок. В понедельник Третьяк рассказал, что со Знарком еще не был заключен контракт.