Третьяк объяснил рекомендацию Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Кандидатура Алексея Жамнова была выбрана Федерацией хоккея России (ФХР) для назначения главным тренером национальной команды из-за участия игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх, а также умения специалиста выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов. Об этом заявил президент ФХР Владислав Третьяк, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Во вторник ФХР сообщила, что экспертный совет рекомендовал назначить главным тренером сборной России Жамнова. Помогать специалисту будут Олег Знарок и Валерий Брагин.

"Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед, - сказал Третьяк. - Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ еще нет, как известно, оно будет до 10 января".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.