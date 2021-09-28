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Жамнов предоставит ФХР список специалистов для тренерского штаба сборной до 12 октября

Во вторник экспертный совет ФХР рекомендовал Жамнова на пост главного тренера национальной команды
Алексей Жамнов Антон Новодережкин/ТАСС
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Алексей Жамнов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Рекомендованный на пост главного тренера сборной России Алексей Жамнов предоставит в Федерацию хоккея России (ФХР) список специалистов для своего штаба до 12 октября. Об этом Жамнов сообщил ТАСС.

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Ранее было объявлено, что экспертный совет ФХР рекомендовал 50-летнего Жамнова назначить главным тренером сборной России.

"Я должен буду предоставить до 12 октября, кто будет работать в тренерском штабе, после чего будет все озвучено", - сказал Жамнов.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил журналистам, что сборную возглавит Олег Знарок. С июня 2020 года главным тренером национальной команды являлся Валерий Брагин, который, как и Знарок, войдут в штаб команды в качестве консультантов.

С 2006 по 2012 год Жамнов был генеральным менеджером чеховского "Витязя", затем на аналогичной должности работал в мытищинском "Атланте". После расформирования клуба стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского "Спартака". В 2018 году исполнял обязанности главного тренера красно-белых. Жамнов в качестве ассистента Знарка работал в тренерском штабе сборной России на Олимпиаде 2018 года, где команда завоевала золотые медали. Он также является главой скаутской службы ФХР.

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