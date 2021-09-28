Российский арбитр Иванов назначен на матч Лиги Европы "Реал Сосьедад" - "Монако"

ТАСС, 28 сентября. Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между испанским клубом "Реал Сосьедад" и "Монако" обслужит бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Ивановым. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Иванова будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Резервным арбитром назначен Кирилл Левников, арбитрами, отвечающими за систему видеоассистента рефери (VAR), - Виталий Мешков и Алексей Лунев.

Встреча группы B пройдет в испанском Сан-Себастьяне 30 сентября и начнется в 19:45 мск. В первом туре "Реал Сосьедад" в гостях сыграл вничью с нидерландским ПСВ (2:2). "Монако" дома переиграл австрийский "Штурм" (1:0).