Месси вошел в заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"

ТАСС, 28 сентября. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси включен в заявку на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Аргентинец пропустил два последних матча чемпионата Франции против "Меца" (2:1) и "Монпелье" (2:0) из-за ушиба колена.

Матч между ПСЖ и "Манчестер Сити" пройдет 28 сентября в Париже и начнется в 22:00 мск. В первом туре в группе А ПСЖ в гостях сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" (1:1), "Манчестер Сити" дома крупно обыграл "Лейпциг" (6:3).

Бывший футболист "Барселоны" в августе подписал контракт с ПСЖ. В составе парижского клуба нападающий провел три матча и не отметился результативными действиями.