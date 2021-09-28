Суд перенес рассмотрение отчета управляющего по делу о банкротстве ФК "Тамбов" на октябрь

ТАМБОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Тамбовской области перенес на 20 октября рассмотрение отчета конкурсного управляющего по делу о банкротстве футбольного клуба "Тамбов", размер кредиторской задолженности которого составляет более 536,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила руководитель секретариата председателя Арбитражного суда Тамбовской области Елена Китаева.

"Рассмотрение отчета конкурсного управляющего, назначенное на сегодня, по делу футбольного клуба "Тамбов" перенесено на 20 октября по ходатайству самого временного управляющего", - сообщила собеседница агентства.

В декабре 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора "Тамбова" Ольги Коноваловой из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент превысил 150 млн рублей. В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. 4 марта заявление было принято к производству.

"Тамбов" был основан в 2013 году, последние два сезона он выступал в высшем дивизионе чемпионата России, однако не сыграл ни одного матча в Тамбовской области, поскольку стадион клуба не соответствовал требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ). В ноябре стало известно, что клуб лишился практически всех источников финансирования. Это чуть не привело к снятию команды с чемпионата. РПЛ перечислила "Тамбову" дополнительные средства в размере 44 млн рублей, что позволило команде доиграть оставшиеся матчи сезона в чемпионате и кубке страны.