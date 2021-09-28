Фигурист Ерохов рассказал об уходе из группы Тутберидзе

ТАСС, 28 сентября. Решение фигуриста Алексея Ерохова покинуть группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе не стало для него шагом назад. Об этом Ерохов рассказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

С 2011 по 2020 год Ерохов тренировался в группе Этери Тутберидзе, под руководством которой стал чемпионом мира среди юниоров 2018 года. В июле 2020 года фигурист перешел в группу к Виктории Буцаевой.

"Могу сказать, что инициатором ухода был я, но причин называть смысла не вижу, так как они спортивного характера, - сказал фигурист. - Говорить, что я пошел на понижение, это неправильная логика, может, как раз я и пытаюсь доказать сам себе, что она неправильная. Уходя к Виктории Евгеньевне, я точно не пошел на понижение. Безумно благодарен тренерам, я сейчас тот человек, которого они из меня сделали, и огромное им спасибо".

Также Ерохов рассказал, что не видит сильных различий между тренировками у Буцаевой и Тутберидзе. "Не сказал бы, что сильно все по-другому. Работаем так же, как и везде. Но очевидно, что у каждого тренера свое видение рабочего процесса", - добавил спортсмен.

Ерохову 22 года, он является чемпионом мира среди юниоров 2018 года в одиночном катаниии, а также чемпионом России среди юниоров 2018 года.