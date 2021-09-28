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Лига чемпионов

Футболист "Челси" Канте заразился коронавирусом перед игрой с "Ювентусом" в Лиге чемпионов

Матч состоится 29 сентября
Н'Голо Канте Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Н'Голо Канте
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 28 сентября. Тест на коронавирус полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте дал положительный результат в преддверии матча второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с "Ювентусом". Об этом сообщил главный тренер "Челси" Томас Тухель, комментарий которого приводит портал Goal.

Встреча "Ювентус" - "Челси" состоится в среду и начнется в 22:00 мск.

"У Канте, к сожалению, обнаружили коронавирус, - сказал Тухель. - Ему нужно находиться на карантине и следовать предписанным протоколам".

Также участие в матче с итальянским клубом по причине травм не примут полузащитники Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт.

Канте 30 лет, он выступает за лондонский клуб с 2016 года. За "Челси" провел 224 матча, забив 12 голов и отдав 12 результативных передач. Является двукратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА. В составе сборной Франции стал чемпионом мира в 2018 году.

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