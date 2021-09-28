Российские шахматистки обыграли азербайджанок на командном чемпионате мира

ТАСС, 28 сентября. Женская сборная России победила команду Азербайджана в матче третьего тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам. Соревнования проходят в испанском Сиджесе.

Россиянки выиграли в матче со счетом 3,5:0,5. Алина Кашлинская белыми фигурами обыграла Тюркан Мамедъярову, Полина Шувалова черными сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой, Александра Костенюк белыми победила Гюльнару Мамедову, Александра Горячкина черными обыграла Гюнай Мамедзаде.

Обе команды представляют группу А, где также выступают сборные Франции, Армении, Индии и Испании. В первом туре россиянки обыграли испанок (4:0), во втором - француженок (3,5:0,5). В группе В представлены команды Германии, Грузии, Казахстана, Польши, Украины и сборная Южной и Центральной Америки. За победу в матче команда получает два очка, за ничью - одно.

В четвертом туре, который пройдет позднее во вторник, россиянки сыграют с командой Индии. Групповой этап будет состоять из пяти туров и завершится в среду. В плей-офф выйдут лучшие четыре команды от каждой группы. Турнир завершится 2 октября.

Женский командный чемпионат мира проводится с 2007 года. Россиянки становились победительницами турнира в 2017 году, когда соревнования проводились в Ханты-Мансийске.