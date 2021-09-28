Минимальная цена билета на матч Россия - Словакия в Казани составит 500 рублей

ТАСС, 28 сентября. Самый дешевый билет на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными России и Словакии в Казани стоит 500 рублей. Об этом сообщает билетный партнер организаторов матча Kassir.ru.

На отборочный матч чемпионата мира Россия - Словакия будет допущено до 13,5 тыс. зрителей

Матч между сборными России и Словакии состоится 8 октября на "Ак Барс - Арене". Начало игры - в 21:45 мск. Встречу в Казани смогут посетить не более 13,5 тыс. зрителей.

Самые самые дорогие билеты будут стоить 1 500 рублей. При входе на стадион будет осуществляться проверка QR-кода, подтверждающего у болельщика наличие второго компонента вакцины от коронавируса (или однокомпонентной вакцины) или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании.

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам шести матчей 13 очков. Лидируют хорваты (13 очков), третье место занимает команда Словакии (9), четвертое - команда Словении (7), на пятой позиции располагаются мальтийцы (4), замыкает таблицу сборная Кипра (1).

Всего в отборочном турнире на чемпионат мира принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катаре получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года, в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.