Футболист "Мальмё" Чолак заявил, что их дружба с Ловреном прекратится на время игры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Нападающий шведского футбольного клуба "Мальмё" Антонио Чолак забудет про дружбу с защитником петербургского "Зенита" Деяном Ловреном на время матча Лиги чемпионов. Об этом Чолак рассказал на пресс-конференции.

Матч второго тура группового этапа между "Зенитом" и "Мальмё" пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге.

"Мы играем против "Зенита", лидера России, который опять играет в Лиге чемпионов, - сказал Чолак. - Деян Ловрен - мой друг, он играет за "Зенит", я всегда слежу за ним. Знаю и других игроков, их качества, это [Артем] Дзюба, все бразильские игроки, хороши Ловрен и [Ярослав] Ракицкий. Это сильная команда, мы попробуем сделать все, чтобы подловить их на ошибках".

"Играть против чемпиона России означает для меня многое, высочайший уровень футбола, Лига чемпионов, два чемпиона своих стран играют друг против друга, завтра у нас будет возможность выяснить, кто сильнее. Нам нужно быть на нашем, достойном уровне, минимизировать ошибки, хорошо подойти к игре индивидуально, тогда достигнем успеха. Счастлив слышать, что Ловрен вновь здоров, я видел, что он не играл в последних матчах, когда мы были в сборной, то мы шутили о предстоящих играх. Я постараюсь сыграть настолько хорошо, как смогу, во время матча не будет дружбы, а после уже пообщаемся, обнимемся. Будем надеяться, что сможем победить", - добавил Чолак.

"Зенит" и "Мальмё" выступают в группе Н с итальянским "Ювентусом" и английским "Челси". В матчах первого тура "Зенит" на выезде проиграл "Челси" (0:1), "Мальмё" на своем поле проиграл "Ювентусу" (0:3).