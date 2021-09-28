Российские шахматистки обыграли сборную Индии на командном чемпионате мира

ТАСС, 28 сентября. Женская сборная России победила команду Индии в матче четвертого тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам. Соревнования проходят в испанском Сиджесе.

Россиянки выиграли в матче со счетом 3:1. Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Харикой Дронавалли, Полина Шувалова - черными с Мари Анн Гомес, Александра Костенюк черными фигурами обыграла Вайшали Рамешбабу, Екатерина Лагно - белыми Таню Сачдеву.

В первом туре россиянки обыграли испанок (4:0), во втором - француженок (3,5:0,5), в третьем - азербайджанок (3,5:0,5). После четырех туров россиянки лидируют в группе А, набрав 8 очков. Следом идут сборные Армении, Индии (по 5 очков), Франции, Азербайджана и Испании (по 2). За победу в матче команда получает два очка, за ничью - одно.

В заключительном туре, который пройдет в среду, россиянки сыграют с командой Армении. В плей-офф выйдут лучшие четыре команды от каждой группы. Турнир завершится 2 октября.

Женский командный чемпионат мира проводится с 2007 года. Россиянки становились победительницами турнира в 2017 году, когда соревнования проводились в Ханты-Мансийске.