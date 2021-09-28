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КХЛ

Московское "Динамо" обыграло "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

Бело-голубые выиграли со счетом 6:3
Оскар Данск, Александр Никишин ("Спартак"), Владислав Ефремов ("Динамо") Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Оскар Данск, Александр Никишин ("Спартак"), Владислав Ефремов ("Динамо")
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 6:3 обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

Заброшенными шайбами у победителей отметились Вадим Шипачев (33-я минута), Андрей Педан (36), Дмитрий Рашевский (40), Владислав Ефремов (46), Станислав Галиев (51) и Дмитрий Рашевский (57). У проигравших отличились Джейк Виртанен (35), Дмитрий Вишневский (38) и Иван Дроздов (50).

Капитан "Динамо" Шипачев помимо гола отметился четырьмя результативными передачами. Он набрал очки в каждой из 10 проведенных встреч с начала регулярного чемпионата и является лучшим бомбардиром турнира (9 заброшенных шайб + 15 голевых передач).

Виртанен провел второй матч за "Спартак" и забросил первую шайбу в КХЛ. Канадский нападающий был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". В регулярных чемпионатах НХЛ он провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.

"Динамо" набрало 18 очков после 10 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" с 12 очками после 12 встреч располагается на пятой строчке. В следующем матче "Динамо" 30 сентября на выезде сыграет с "Куньлун Ред Стар", а "Спартак" днем позже примет "Нефтехимик".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М1090000145-2018
2Йокерит1161200238-2918
3СКА1151110338-2615
4ЦСКА1143000426-2714
5Спартак1242000628-3012
6Витязь1130113336-3712
7Динамо Мн1050001426-2311
8Торпедо1150010530-3211
9Северсталь1032010419-2211
10Локомотив1140011527-2910
11Динамо Р1140001621-349
12Сочи1221020720-308
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург1081000143-2018
2Салават Юлаев1081000137-1418
3Трактор1151201232-2617
4Ак Барс1141201324-2015
5Автомобилист1140112334-3313
6Нефтехимик1050001426-2311
7Авангард931100427-2510
8Барыс1022011424-2910
9Куньлунь1120100824-406
10Сибирь1020002616-266
11Адмирал1010022519-416
12Амур1120001817-385

 

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