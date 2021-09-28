Московское "Динамо" обыграло "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 6:3 обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".
Заброшенными шайбами у победителей отметились Вадим Шипачев (33-я минута), Андрей Педан (36), Дмитрий Рашевский (40), Владислав Ефремов (46), Станислав Галиев (51) и Дмитрий Рашевский (57). У проигравших отличились Джейк Виртанен (35), Дмитрий Вишневский (38) и Иван Дроздов (50).
Капитан "Динамо" Шипачев помимо гола отметился четырьмя результативными передачами. Он набрал очки в каждой из 10 проведенных встреч с начала регулярного чемпионата и является лучшим бомбардиром турнира (9 заброшенных шайб + 15 голевых передач).
Виртанен провел второй матч за "Спартак" и забросил первую шайбу в КХЛ. Канадский нападающий был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". В регулярных чемпионатах НХЛ он провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.
"Динамо" набрало 18 очков после 10 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" с 12 очками после 12 встреч располагается на пятой строчке. В следующем матче "Динамо" 30 сентября на выезде сыграет с "Куньлун Ред Стар", а "Спартак" днем позже примет "Нефтехимик".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|10
|9
|0
|0
|0
|0
|1
|45-20
|18
|2
|Йокерит
|11
|6
|1
|2
|0
|0
|2
|38-29
|18
|3
|СКА
|11
|5
|1
|1
|1
|0
|3
|38-26
|15
|4
|ЦСКА
|11
|4
|3
|0
|0
|0
|4
|26-27
|14
|5
|Спартак
|12
|4
|2
|0
|0
|0
|6
|28-30
|12
|6
|Витязь
|11
|3
|0
|1
|1
|3
|3
|36-37
|12
|7
|Динамо Мн
|10
|5
|0
|0
|0
|1
|4
|26-23
|11
|8
|Торпедо
|11
|5
|0
|0
|1
|0
|5
|30-32
|11
|9
|Северсталь
|10
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|19-22
|11
|10
|Локомотив
|11
|4
|0
|0
|1
|1
|5
|27-29
|10
|11
|Динамо Р
|11
|4
|0
|0
|0
|1
|6
|21-34
|9
|12
|Сочи
|12
|2
|1
|0
|2
|0
|7
|20-30
|8
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|10
|8
|1
|0
|0
|0
|1
|43-20
|18
|2
|Салават Юлаев
|10
|8
|1
|0
|0
|0
|1
|37-14
|18
|3
|Трактор
|11
|5
|1
|2
|0
|1
|2
|32-26
|17
|4
|Ак Барс
|11
|4
|1
|2
|0
|1
|3
|24-20
|15
|5
|Автомобилист
|11
|4
|0
|1
|1
|2
|3
|34-33
|13
|6
|Нефтехимик
|10
|5
|0
|0
|0
|1
|4
|26-23
|11
|7
|Авангард
|9
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|27-25
|10
|8
|Барыс
|10
|2
|2
|0
|1
|1
|4
|24-29
|10
|9
|Куньлунь
|11
|2
|0
|1
|0
|0
|8
|24-40
|6
|10
|Сибирь
|10
|2
|0
|0
|0
|2
|6
|16-26
|6
|11
|Адмирал
|10
|1
|0
|0
|2
|2
|5
|19-41
|6
|12
|Амур
|11
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|17-38
|5