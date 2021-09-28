Перасович: баскетболист Хезонья провел лучший матч в составе УНИКСа против "Зелены Гуры"

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Форвард Марио Хезонья провел лучший матч в составе казанского УНИКСа против польской "Зелены Гуры" в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ по баскетболу. Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Во вторник казанский УНИКС обыграл на свой площадке польский клуб "Зелена Гура" со счетом 92:63. Самым результативным игроком стал Марио Хезонья, набравший 15 очков, а также сделавший 9 подборов и 4 передачи.

"Полагаю, сегодня Хезонья провел пока свой лучший матч в составе УНИКСа. Я доволен тем, как он действовал, особенно в нападении. Марио делился мячом, отдавал много передач, играл на команду. Да, согласен, что иногда он принимал неверные решения в защите, но, с моей точки зрения, он показал полноценную игру", - сказал Перасович.

По его словам, все ожидают от Хезоньи, что он в каждой встрече будет набирать по 25 очков. Перасович просит реалистично смотреть на вещи. "Он может быть хорош и в других аспектах игры. Так, против "Зелены Гуры" Марио сделал 9 подборов, а также продемонстрировал лучший показатель "плюс-минус" в команде, что очень важно для меня как для тренера", - заявил тренер УНИКСа.

Хорват Хезонья перешел в УНИКС перед началом нынешнего сезона. Он был выбран на драфте в 2015 году под пятым номером клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Орландо". В течение трех лет выступал за эту команду, также играл в НБА за "Нью-Йорк Никс" (2018-2019) и "Портленд" (2019-2020). Половину прошлого сезона провел в "Панатинаикосе", в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка Греции. В 2014 году стал чемпионом Испании в составе "Барселоны".

Следующий матч УНИКС проведет 1 октября. На домашней площадке команда сыграет с "Зенитом" в стартовом матче Евролиги.