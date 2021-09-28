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Лига чемпионов

Лионель Месси забил первый гол в составе "Пари Сен-Жермен"

Аргентинец отличился в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити"
Лионель Месси (в центре) EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Лионель Месси (в центре)
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 28 сентября. Аргентинский нападающий Лионель Месси забил первый гол в составе французского "Пари Сен-Жермен".

Футболист отличился с передачи Неймара на 74-й минуте домашнего матча против английского "Манчестер Сити" в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов. ПСЖ выиграл встречу со счетом 2:0.

Ранее аргентинец провел в составе французского клуба три матча и не отметился результативными действиями.

Месси заключил контракт с ПСЖ 10 августа. Ранее он выступал только за "Барселону", в составе которой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА, трижды - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

Теги
Месси, Лионель
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