Лионель Месси забил первый гол в составе "Пари Сен-Жермен"

Футболист отличился с передачи Неймара на 74-й минуте домашнего матча против английского "Манчестер Сити" в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов. ПСЖ выиграл встречу со счетом 2:0.

Ранее аргентинец провел в составе французского клуба три матча и не отметился результативными действиями.

Месси заключил контракт с ПСЖ 10 августа. Ранее он выступал только за "Барселону", в составе которой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА, трижды - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.