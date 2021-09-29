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НХЛ

Форвард "Рейнджерс" Панарин набрал три очка в предсезонном матче НХЛ против "Бостона"

Команда из Нью-Йорка выиграла со счетом 3:2, россиянин забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи
Каапо Какко, Артемий Панарин, Энтони Битетто и Райан Строум AP Photo/Corey Sipkin
Описание
Каапо Какко, Артемий Панарин, Энтони Битетто и Райан Строум
© AP Photo/Corey Sipkin

ТАСС, 29 сентября. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона". Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

С передач Панарина отличились Энтони Битетто (24-я минута) и Каапо Какко (28), россиянин стал автором третьей шайбы (40). У "Бостона" голы на счету Джека Студнички (29) и Урхо Вааканайнена (36).

Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел на льду 30 минут 21 секунду, отразил 11 бросков и пропустил одну шайбу.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

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