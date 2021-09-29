Форвард "Рейнджерс" Панарин набрал три очка в предсезонном матче НХЛ против "Бостона"

ТАСС, 29 сентября. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона". Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

С передач Панарина отличились Энтони Битетто (24-я минута) и Каапо Какко (28), россиянин стал автором третьей шайбы (40). У "Бостона" голы на счету Джека Студнички (29) и Урхо Вааканайнена (36).