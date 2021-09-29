Показавший расистский жест украинский хоккеист дисквалифицирован на три матча

ТАСС, 29 сентября. Украинский нападающий "Кременчуга" Андрей Денискин дисквалифицирован на три матча за расистский жест. Об этом сообщает пресс-служба Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

26 сентября в матче чемпионата Украины Денискин адресовал американскому защитнику "Донбасса" Джалену Смереку расистский жест, изобразив очистку банана. Хоккеист получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.

Дисциплинарный комитет лиги принял решение применить к Денискину обязательную дисквалификацию на три матча, а также дополнительную дисквалификацию на десять игр. Отмечается, что хоккеист может выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации.

Ранее Смерек заявил, что отказывается выступать до тех пор, пока Денискин не будет дисквалифицирован.