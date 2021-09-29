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Мировой хоккей

Показавший расистский жест украинский хоккеист дисквалифицирован на три матча

Андрей Денискин изобразил очистку банана во время игры

ТАСС, 29 сентября. Украинский нападающий "Кременчуга" Андрей Денискин дисквалифицирован на три матча за расистский жест. Об этом сообщает пресс-служба Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

26 сентября в матче чемпионата Украины Денискин адресовал американскому защитнику "Донбасса" Джалену Смереку расистский жест, изобразив очистку банана. Хоккеист получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.

Дисциплинарный комитет лиги принял решение применить к Денискину обязательную дисквалификацию на три матча, а также дополнительную дисквалификацию на десять игр. Отмечается, что хоккеист может выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации.

Ранее Смерек заявил, что отказывается выступать до тех пор, пока Денискин не будет дисквалифицирован.

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