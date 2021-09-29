Футболист "Зенита" Клаудиньо заявил, что намерен изучать русский язык

"Наверное, пока что язык - это самая большая моя трудность. Русский - сложный язык, говорить на нем непросто, но я понемногу привыкаю к его звучанию. Надеюсь, в скором времени уже смогу использовать какие-то базовые слова и фразы, особенно те, которые пригодятся на поле. Я немного знаю английский, это пока выручает, но чтобы было легче, конечно, надо будет заняться русским", - сказал Клаудиньо.

Клаудиньо выступает за "Зенит" с августа 2021 года. Всего за клуб он провел шесть матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав две результативные передачи. "Зенит" после девяти туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка и опережая идущее на втором месте столичное "Динамо" на четыре очка.