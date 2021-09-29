Руководство АПЛ будет вознаграждать клубы с наибольшим числом вакцинированных футболистов

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Английская премьер-лига (АПЛ) будет вознаграждать клубы с наибольшим количеством вакцинированных игроков. Об этом говорится в письме руководства АПЛ, направленном всем командам высшего английского дивизиона на фоне опасений по поводу медленных темпов вакцинации футболистов, сообщает в среду газета Daily Mail.

"Мы рассматриваем возможность наилучшего вознаграждения тех команд, которые наиболее соответствуют требованиям, предъявляемым в связи с COVID-19, и решили пройти вакцинацию", - говорится в документе. Согласно данным АПЛ, игроки только семи клубов вакцинированы более чем на 50%.

В обновленный план проведения матчей, который должен быть распространен среди клубов на этой неделе, включены, по сведениям издания, предложения, предусматривающие смягчение правил COVID-19 для каждого клуба в зависимости от числа вакцинированных футболистов.

"Становится все более очевидным, что полная вакцинация будет ключевым критерием для правительства и органов здравоохранения с точки зрения международных поездок и потенциальной сертификации COVID-19 на крупномасштабных мероприятиях", - отмечается в письме АПЛ.

В документе также подтверждается, что текущий регламент тренировок и игровых дней в АПЛ останется в силе как минимум до 31 декабря 2021 года.