СМИ: "Ауди" и "Порше" могут стать новыми участниками "Формулы-1"

ТАСС, 29 сентября. Входящие в германский концерн "Фольксваген" компании "Ауди" и "Порше" могут стать поставщиками моторов для команд чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", что позволит им войти в число участников соревнования. Об этом сообщает портал Motorsport.

По словам германского журналиста Auto Motor und Sport Михаэля Шмидта, вероятность данного события велика, так как представители "Ауди" и "Порше" встретились с представителями Международной автомобильной федерации и действующих поставщиков двигателей для команд "Формулы-1" и вместе с ними разработали новые технические требования к двигателям болидов на 2026 год и позднее.

"Окончательное решение будет принято до предстоящего Гран-при Турции (8-10 октября - прим. ТАСС). Если все пойдет так, как и было обговорено, "Ауди" и "Порше" вступят в "Формулу-1 в 2026 году. Отказ от двигателя с MGU-H (мотор-генератор) было главным их условием, и как только это произойдет, можно быть уверенным, что оба производителя будут частью "Формулы-1", - сказал Шмидт.

На данный момент двигатели для болидов "Формулы-1" поставляют итальянский производитель "Феррари", японская "Хонда", французская компания "Рено" и германский "Мерседес". Ранее "Хонда" объявила о выходе из "Формулы-1" в 2022 году.