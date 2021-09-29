Лаврентьев покинул пост главного тренера женского футбольного клуба ЦСКА

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Руководство женского футбольного клуба ЦСКА и главный тренер Сергей Лаврентьев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА будет Игорь Гусев, раннее тренировавший вратарей.

Лаврентьев возглавлял столичный клуб с 23 июня 2021 года. С 2012 по 2015 год он был главным тренером женской сборной России. С 2016 по 2021 год возглавлял женскую команду "Чертаново".

ЦСКА является победителем высшего дивизиона чемпионата России 2020 года. В нынешнем сезоне после 21 тура ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего московского "Локомотива" на 17 очков.