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Футбол в России

Лаврентьев покинул пост главного тренера женского футбольного клуба ЦСКА

Специалист возглавлял команду с июня текущего года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Руководство женского футбольного клуба ЦСКА и главный тренер Сергей Лаврентьев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА будет Игорь Гусев, раннее тренировавший вратарей.

Лаврентьев возглавлял столичный клуб с 23 июня 2021 года. С 2012 по 2015 год он был главным тренером женской сборной России. С 2016 по 2021 год возглавлял женскую команду "Чертаново".

ЦСКА является победителем высшего дивизиона чемпионата России 2020 года. В нынешнем сезоне после 21 тура ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего московского "Локомотива" на 17 очков.

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