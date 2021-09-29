Российские волейболисты с первого места вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

ТАСС, 29 сентября. Российские волейболисты победили команду Польши в заключительном матче второго раунда группового этапа чемпионата мира для игроков не старше 21 года и вышли в полуфинал турнира. Соревнования проходят в Италии и Болгарии.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:23, 17:25, 25:18, 25:20) в пользу российской команды.

Сборная России заняла первое место в турнирной таблице группы F, не потерпев ни одного поражения на турнире. Далее идут команды Польши, которая также вышла в полуфинал мирового первенства, Болгарии и Бразилии. Позднее в среду болгары и бразильцы проведут свой последний матч в рамках второго группового этапа, обе команды будут участвовать в играх за пятое-восьмое места.

Чемпионат мира проводится с 23 сентября по 3 октября. Турнир проходит в несколько этапов: сначала 16 команд разбиваются на четыре группы, из которой занявшие первые два места сборные продолжат борьбу во втором групповом этапе. На втором групповом этапе по две лучшие команды из двух квартетов выходят в "Финал четырех".

Полуфинальные матчи пройдут 2 октября.